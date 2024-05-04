Bursa’da uzun süreli su kesintisi: O ilçeler susuz kalacak! İşte 4 Mayıs BUSKİ su kesinti listesi

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BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.
Bursa’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleleri BUSKİ tarafından duyuruldu.
Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise “Bursa’da sular ne zaman gelecek? Hangi bölgelerde sular kesildi?” sorusunu sormaya başladı.
İşte 4 Mayıs 2024 Cumartesi günü Bursa’da su kesintisi olan ilçeler ve arıza sorgulama…
Bursa'da su kesintisi olan ilçeler
Bursa’da su kesintisi olan bölgelere aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.