Vekalet yoluyla kurban kesilebilir mi? Şehir veya ülke dışında kurban kestirilir mi? Kurban Bayramı'na sayılı günler kala İslam alemi heyecanlı bekleyişi sürüyor. Kurban ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar, şehir veya ülke dışındaki kurbanın hükmünü merak ediyor. Peki, Vekalet yoluyla kurban kesilebilir mi? Şehir veya ülke dışında kurban kestirilir mi? İşte Diyanet'in açıklaması...

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Diyanet İşleri Başkanlığı, Kurban Bayramı'nın yaklaştığı günlerde merak edilen sorulara yanıt oluyor.

Sözlükte yaklaşmak, "Allah’a yakınlaşmaya vesile olan şey" anlamlarına gelen "kurban", dini bir terim olarak, "Allah’a yaklaşmak ve O'nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı" ifade ediyor.

Kurbanı, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş, mukim (bir yerde ikamet eden) ve dini ölçülere göre zengin sayılan müminin kesmesi uygunken, nasıl kesileceğine dair detaylar da merak konusu oluyor.

Diyanet'in vekaleten kurban kesim ücretini açıklaması ile arama motorlarına yöneltilen sorular " Vekalet yoluyla kurban kesilebilir mi? Şehir veya ülke dışında kurban kestirilir mi?" oldu.

İşte vekaletle kurban kesimine dair detaylar...

Vekalet yoluyla kurban kesilebilir mi?

Kişi, kurbanını bizzat kesebileceği gibi vekalet yoluyla başkasına da kestirebilir. Zira kurban, hac ve zekat gibi mal ile yapılan bir ibadettir. Mal ile yapılan ibadetlerde ise vekalet caizdir.

Vekalet, sözlü veya yazılı ya da telefon, internet, faks ve benzeri iletişim araçları vasıtasıyla verilebilir. Vekil tayin edilen kişi veya kurum aldığı vekaleti gereği gibi yerine getirmelidir.

Kişinin bulunduğu şehir veya ülke dışında vekaletle kurban kestirmesinin hükmü nedir?

Kurbanda önemli nokta, kişinin niyetinin Allah için olması ve vekaleten kendisi adına kurbanın kesilmesidir. Dolayısıyla kurbanın yurt içinde başka bir ilde ya da yurt dışında kesilmesinde sakınca bulunmamaktadır.

Kurban fiyatlarının kesilen ülkeye göre az veya çok olması bu durumu değiştirmez. Ancak yaşadığı yerde muhtaç ve fakirler varsa, kişinin kurbanını orada kesip dağıtması daha uygun olur. Çünkü kişinin yaşadığı yerdeki fakirlerin ve komşuların onun üzerinde hakları vardır.