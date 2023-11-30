YÖK başkanından açıklama! 2024-2025 öğretim yılında neler olacak… YÖK Başkanı Prof Dr. Erol Özvar, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında yapay zekayla ilgili yeni faaliyetler yapacak. Yapay zeka programları geliyor…

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yapay zeka ile ilgili çalışmaları olan Mükemmeliyet Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne (NÖROM) ivme kazandıracağını söyledi. Özvar, üniversitelerin 2024-2025 eğitim-öğretim yılında yapay zeka temelli programların başlayacağını önemle vurguladı.

Gazi Üniversitesinin koordinatörlüğünde ve Ankara Üniversitesi ile ODTÜ ortaklığında NÖROM'un kurulmasına yönelik çalışmaların 2018'de başlayan NÖROM 29 Kasım 2023 tarihinde açıldı.

Yapay zeka vizyonu YÖK ile aynı…

Açılışa katılan YÖK Başkanı Özvar konuşmasında, "2024-2025 yılı itibarıyla yapay zeka temelli yeni programlar açılacağını ve üniversitelerimizde bu programlar vasıtasıyla üniversite sınavlarına girecek öğrencilerimize bu alanda yetkinlik kazandırmaya başlayacağımızı buradan duyurmak isterim. Bu bakımdan NÖROM'un faaliyetlerinin YÖK'ün yapay zeka vizyonuyla örtüştüğünü ve merkezimizin yapay zeka çalışmalarımıza da önemli katkılar vereceğine canı gönülden inandığımı paylaşmak istiyorum." dedi.