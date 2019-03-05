Bu yıl iki Nobel Edebiyat Ödülü verilecek

Mavi Vatan 2019 Tatbikatı kapsamında amfibi deniz piyade birlikleri, tank ve zırhlı araçlar, İzmir Körfezi açıklarındaki Hekim Adası'na çıkarma yaptı.

Bir evde yangın çıkınca ev sahiplerinin yardım çağrısına koşan komşu alevleri yangın tüpüyle söndürdü.

Seyir halinde defalarca takla atarak tarlaya yuvarlanan otomobilin sürücüsü kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

İstanbul'da akşam saatlerinde Kız Kulesi, Sultanahmet Camisi ve Ayasofya Müzesi'nin silüeti güzel görüntüler oluşturdu.

7

Plastik fabrikası alevlere teslim oldu

Bir plastik fabrikasında yangın çıktı. Yangın kontrol altına alınırken, fabrikada yaklaşık olarak 2 milyon TL maddi hasar oluştu.