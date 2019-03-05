Bu yıl iki Nobel Edebiyat Ödülü verilecek

İsveç Akademisi, ertelenen 2018 Nobel Edebiyat Ödülü'nün, 2019 Nobel Edebiyat Ödülü ile birlikte verileceğini bildirdi.
2018'DE NOBEL VERİLMEDİ
Akademi üyesi Jean-Claude Arnault hakkında taciz iddiaları ortaya atılmış ve jüriden bazı üyeler istifa etmişti.
Akademi, bu skandalın ardından 2018'deki Nobel Edebiyat Ödülü'nün verilmesini ertelemişti.
NEİL GEİMAN ADAYLAR ARASINDA
Soruşturma sonunda Arnault, 2011'de Stockholm'de bir kadına tecavüz ettiği gerekçesiyle suçlu bulunarak, 2 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Adaylar arasında şimdilik Amerikalı yazar Neil Geiman bulunuyor.