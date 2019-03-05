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Bu yıl iki Nobel Edebiyat Ödülü verilecek

Ertelenen 2018 Nobel Edebiyat Ödülü, 2019 Nobel Edebiyat Ödülü ile birlikte sahiplerini bulacak.

Haber Merkezi | 05.03.2019 - 17:55..
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Bu yıl iki Nobel Edebiyat Ödülü verilecek

İsveç Akademisi, ertelenen 2018 Nobel Edebiyat Ödülü'nün, 2019 Nobel Edebiyat Ödülü ile birlikte verileceğini bildirdi.

2018'DE NOBEL VERİLMEDİ

Akademi üyesi Jean-Claude Arnault hakkında taciz iddiaları ortaya atılmış ve jüriden bazı üyeler istifa etmişti.

Akademi, bu skandalın ardından 2018'deki Nobel Edebiyat Ödülü'nün verilmesini ertelemişti.

Bu yıl iki Nobel Edebiyat Ödülü verilecek

NEİL GEİMAN ADAYLAR ARASINDA

Soruşturma sonunda Arnault, 2011'de Stockholm'de bir kadına tecavüz ettiği gerekçesiyle suçlu bulunarak, 2 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Adaylar arasında şimdilik Amerikalı yazar Neil Geiman bulunuyor.

Bu yıl iki Nobel Edebiyat Ödülü verilecek

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