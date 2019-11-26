CHP: Bize yine kumpas kuracaklar

"Cumhurbaşkanı Külliye'de Muharrem İnce'yle görüştü" haberlerinin ardından CHP'deki tartışmalar devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İnce kesin bir dille yalanlarken; CHP'nin kendi içindeki tartışması bitmiyor.

Muharrem İnce, CHP Genel Merkezi'nde kendisine kumpas kurulduğunu savunurken; Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler de Beştepe'de kendilerine kumpas kurulduğunu savunuyor.

YENİ KUMPAS KORKUSU

İç tartışmaları nedeniyle muhalefet görevini askıya alan CHP, dün gerçekleştirilen MYK'da da bu konuyu tartıştı.

Partinin karar verme organında yer alan isimler kendilerine karşı yeni kumpasların kurulabileceğine dikkat çektiler.