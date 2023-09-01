ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller: Türkiye'nin yapıcı rolünden memnunuz ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, "Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nda yürüttüğü diplomatik ve operasyonel çabalar için NATO müttefikimiz Türkiye'ye teşekkür ediyoruz" dedi.

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Rusya - Ukrayna savaşı boyunca dengeli bir politika izleyen Türkiye, Tahıl Koridoru Anlaşması'na da öncülük etti.

Tahıl Koridoru Anlaşması sayesinde limanlarda kalan gemiler hareket ederken, anlaşmaların başkenti ise İstanbul oldu.

İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde toplanan iki taraf, anlaşmayı dünyanın gözü önünde imzaladı.

Ancak Rusya, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamayla Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekildiklerini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ile görüşmesinde ise ana gündem maddesi bu anlaşma olacak ve Rusya'nın masaya dönüşü konuşulacak.

Türkiye'nin bu dengeli politikası ise ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller'in gündemindeydi.

ABD dengeli politikadan memnun

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Türkiye'nin yürüttüğü diplomatik adımlardan memnun olduklarını söyleyerek şu ifadeleri kullandı;

"Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nda yürüttüğü diplomatik ve operasyonel çabalar için NATO müttefikimiz Türkiye'ye teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin yapıcı rolünden memnunuz."