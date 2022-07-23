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    ABD'de yanan trenin penceresinden atlayarak kurtuldular

    Massachusetts eyaletinde trende yangın çıktığını fark eden yolcular, pencereden atlayarak kendilerini nehre bıraktı.
    • 23.07.2022 - 07:16
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    ABD'de yanan trenin penceresinden atlayarak kurtuldular

    ABD’nin Massachusetts eyaletine bağlı Somerville kentinde, yaklaşık 200 yolcunun bulunduğu banliyö treni, Mystic Nehri üzerindeki demiryolu köprüsündeyken alevlere teslim oldu.

    Pencerelerden nehre atladılar

    İHA'nın aktardığına göre; paniğe kapılan yolcular trenin pencerelerinden atladı. Bir yolcunun ise nehre atlayıp yüzerek kıyıya çıktığı öğrenildi.

    Tüm yolcular trenden çıkmayı başarırken, kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.

    Yangının vagonlardan birinin altındaki metal parçasının gevşemesinden kaynaklandığı belirtildi.

    ABD'de yanan trenin penceresinden atlayarak kurtuldular - VİDEO

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