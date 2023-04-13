ABD'li babanın ailesinde 138 yıl sonra kız çocuğu oldu ABD’nin Michigan eyaletinde ailesinde en son 1885 yılında kız çocuğu doğan babanın, kız bebeği oldu. 138 yıl sonra dünyaya gelen kız bebek, Amerika basınında gündem oldu.

DHA

ABD’nin Michigan eyaletinde ailesinde hayrete düşüren bir olay yaşandı...

Baba Andrew Clark’ın geçen mart ayında doğan bebeği, büyük sevince sebep oldu.

138 yıl aradan sonra aileye gelen Audrey Marie adlı kız bebek, ABD’de gündem oldu.

ABD basınına konuşan anne Carolyn Clark, tanıştıklarında kocası Andrew’ün kendisine 1885 yılından itibaren direkt soyundaki herkesin erkek bebeği olduğunu ve kız çocukları olmayacağını söylediğini, kendisinin ilk başta buna inanamadığını ifade etti.

Doğum belgelerini gösterdiler

Kayınpederiyle görüşen anne Carolyn, kendisine 1885 yılına kadar geriye giderek ailede doğan herkesin doğum belgelerini gösterdiğini belirtti.

"Hayatımızda sürekli tekrar eden çılgınca bir gerçekti"

Baba Andrew Clark ise amcalarının ve kuzenlerin kız çocukları olduğunu ancak 1885 yılından başlayarak büyük büyükbabasından kendisine kadar uzanan direkt soyunda, kimsenin kız çocuğu olmadığını vurgulayıp “Hayatımızda sürekli tekrar eden çılgınca bir gerçekti.” dedi.

Herkes sevinç gözyaşları döktü

İlk çocukları erkek olunca bu duruma biraz daha inandığını belirten anne Carolyn Clark, geçen yıl ekim ayında ikinci bebeğin cinsiyetini bir parti ile aileye duyurduklarını ve kız çocuk olduğunu görünce herkesin sevinçten ağladığını vurguladı.

Audrey Marie adlı kız bebek, 17 Mart’ta dünyaya geldi ve 138 yıl sonra aileye gelen ilk kız çocuğu oldu.