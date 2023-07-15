ABD'nin Georgia eyaletinde silahlı saldırı: 4 kişi öldü

AA
ABD'de yaşanan silahlı saldırı vakalarına bir yenisi daha eklendi.
Georgia eyaletinin Henry bölgesi yetkililerinden yapılan açıklamada polisin başkent Atlanta'nın güneyindeki Hampton'da meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin soruşturma başlattığı bildirildi.
4 kişi hayatını kaybetti
Bölge yönetiminin sözcüsü Melissa Robinson, basına verdiği demeçte saldırıda 4 kişinin öldüğünü ve zanlının henüz bulunamadığını açıkladı.
Georgia Soruşturma Bürosu Sözcüsü Nelly Miles ise kendilerinden yardım istenmesi dışında olay hakkında bilgi sahibi olmadıklarını söyledi.