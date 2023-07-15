ABD'nin Georgia eyaletinde silahlı saldırı: 4 kişi öldü
AA

ABD'de yaşanan vakalarına bir yenisi daha eklendi.

Georgia eyaletinin Henry bölgesi yetkililerinden yapılan açıklamada polisin başkent Atlanta'nın güneyindeki Hampton'da meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin soruşturma başlattığı bildirildi.

4 kişi hayatını kaybetti

Bölge yönetiminin sözcüsü Melissa Robinson, basına verdiği demeçte saldırıda 4 kişinin öldüğünü ve zanlının henüz bulunamadığını açıkladı.

Georgia Soruşturma Bürosu Sözcüsü Nelly Miles ise kendilerinden yardım istenmesi dışında olay hakkında bilgi sahibi olmadıklarını söyledi.