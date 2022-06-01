Almanya'da Türk genci 5.7 milyon euro dolandırdı

Almanya'da 20 yaşındaki adının Emre olduğu açıklanan bir Türk gencinin 6 ay içerisinde 5.7 milyon euro dolandırıcılık faaliyeti yaptığı açıklandı.

Bild'in haberine göre, Almanya Freiburg'da yaşayan 20 yaşındaki Emre, coronavirüs testleriyle müşterilerini 5,7 milyon euro dolandırdı.

Parayı aldı testleri göndermedi

492 bin corona testi için 5.7 milyon euro (yaklaşık 100 milyon TL) toplayan Emre’nin müşterilerden parayı aldıktan sonra testleri göndermediği belirtildi.

Bild, Emre’nin ifadelerini paylaşırken, 20 yaşındaki Türk gencinin “İlk olarak Almanya’nın Yasal Sağlık Sigortası Hekimleri Derneği’ne kayıt oldum. Bu, birkaç dakikamı aldı. Burada sadece testleri yaptığımı onaylamam gerekiyordu. Ben de binlerce kişinin testini onayladım ve devlete gönderilmesini sağladım” şeklinde konuştuğunu vurguladı.





Babasının üç farklı test merkezi olduğunu söyledi



Haberde babasının üç farklı test merkezi olduğunu söyleyerek binlerce kişiyi dolandıran Emre’nin sahibi olarak da en çok gittiği barın adresini verdiğinin altı çizildi.

5.7 milyon euro dolandırdı

Mart ve Haziran 2021 tarihleri arasında toplamda 492 bin test yaptırdığını söyleyerek 5.7 milyon euro dolandıran Emre’nin Eylül ayında parayı aldığı belirtilen haberde, 800 euro maaşı olan Emre’nin hesabına geçen para sonrası banka çalışanlarının polise ihbar etmesiyle yakalandığı bildirildi.

Bremen'de de başka bir Türk genci 8,2 milyon euro soygun yapmıştı

Daha önce de Türk asıllı Yasemin Gündoğan'ın, Almanya’nın Bremen kentinde çalıştığı şirketten 8,2 milyon euro çaldığı iddia edilmişti. Alman basını Gündoğan'ın soygunda kendisine yardım eden arkadaşlarıyla Ege'de bir villada kaldığını yazmıştı.