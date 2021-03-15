AstraZeneca aşısının kullanımı Almanya ve İtalya'da da askıya alındı

AstraZeneca aşısının kullanımı Almanya ve İtalya'da da askıya alındı

Son olarak Almanya ve İtalya'nın da geçici durdurma kararıyla, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının kullanımını askıya alan ülke sayısı 14'e yükseldi.

Uzun süren araştırmaların ardından koronavirüs salgınına karşı üretilen birçok aşı dünya genelinde kullanılmaya başlandı. Bilimsel süreçlerden geçen ve resmi kurumlardan izin alan bazı aşılarda ise yan etkiler görüldü.

O aşılardan biri de Oxford Üniversitesi ile ilaç firması AstraZeneca'nın geliştirdiği korona aşısı.

İTALYA'DA DA KULLANIMI ASKIYA ALINDI

Bir çok ülkenin ardından Almanya ve İtalya da aşının kullanımını durdurdu.

Almanya Sağlık Bakanlığı, kararın aşı kurumu Paul Ehrlich Enstitüsü'nün tavsiyesinin ardından alındığını açıkladı.

KULLANIMI DURDURAN ÜLKE SAYISI 14'E YÜKSELDİ

AstraZeneca firmasının koronavirüs aşısı, kan pıhtılaşması olduğu şüphesi nedeniyle Avrupa Birliği (AB) üyesi olan 9 ülke aşının kullanımında askıya alınmıştı.

Ardından Hollanda, İrlanda'ya İtalya, Fransa ve Almanya'nın eklenmesiyle aşısının kullanımını askıya alan ülke sayısı 14’e yükseldi.

Hollanda ve İrlanda, AstraZeneca aşısının kullanımını askıya aldı HABERİ