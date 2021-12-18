Belçika'da Müslümanlar, helal kesim yasağını AİHM'e dava edecek

Belçika'daki Müslüman toplumu temsil eden kuruluşlar, Anayasa Mahkemesinin dini usullere göre hayvan kesimini yasaklayan yasaların Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürecek.

Belçika İslam Temsil Kurumu ve Belçika İslam Koordinasyon Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, helal kesim yasağının AİHM'e taşınacağı bildirildi.

"SİYASİ VE SOSYAL BASKIYA BOYUN EĞİLMEMELİ"

Açıklamada, hukukun üstünlüğünün Avrupa'daki "savunmasız dini azınlıklara karşı amansız ve sembolik bir mücadele yürüten popülist hareketlerin artan siyasi ve sosyal baskısına boyun eğmemesi" gerektiğinin altı çizildi.

ANAYASA MAHKEMESİ, YASAYI AYKIRI BULMAMIŞTI

Belçika'daki Müslüman toplumu temsil eden kuruluşlar bir araya gelerek Valonya ve Flaman bölge parlamentolarında İslami usullere göre hayvan kesimini yasaklayan kararları Aralık 2017'de Anayasa Mahkemesine taşımıştı. Anayasa Mahkemesi dün, yasağı getiren yasaların din özgürlüğü ile uyumlu olduğuna hükmetmişti.