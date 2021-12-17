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Hollanda'da hükümeti kurma görevi dördüncü kez Rutte'de

Hollanda'da hükümeti kurma görevi dördüncü kez Rutte'de

Hollanda'da Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi lideri Mark Rutte, dördüncü kez ülkede yeni hükümeti kurma görevini üstlendi.