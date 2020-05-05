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    BAE’de gökdelende yangın çıktı

    Birleşik Arap Emirlikleri'nin Sharjah kentindeki bir gökdelende büyük çaplı yangın çıktı.
    • İHA
    • 05.05.2020 - 22:55
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    BAE’de gökdelende yangın çıktı

    Sharjah kentindeki El Nahda bölgesinde, bir gökdelende çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

    BAE’de gökdelende yangın çıktı

    BİNADAN KOPAN PARÇALAR, ARAÇLARIN ÜZERİNE DÜŞTÜ

    Bina sakinlerinin tahliye edildiği belirtilirken yangın sırasında kopan parçalar çevrede bulunan araçların üzerine düştü.

    Öte yandan yangın nedeniyle ölü veya yaralının olup olmadığı henüz bilinmiyor.

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