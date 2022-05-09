Benyamin Netanyahu: Bu iş bitti Naftali. İsrailliler sokağa çıkmaya korkuyor

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, "hükümeti korumalı ve genişletmeli" derken, muhalefet lideri Benyamin Netanyahu ise, hükümetin işinin bittiğini açıkladı.

Son günlerde İsrail'de yaşanan terör olayları gündemdeki yerini koruyor.

İsrail Parlamentosunun (Knesset) gündeminde ise yaşanan terör olayları ve İsrail Başbakanı Naftali Bennett başbakanlığındaki "hükümetin düşmesi" konusu yer aldı.

Muhalefet lideri Benyamin Netanyahu, yaşanan olaylar sebebiyle hükümete çıkıştı.

"Bu iş bitti, İsrailliler sokağa çıkmaya korkuyor"

Netanyahu Meclis Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, mevcut hükümetin "derin siyasi kriz" nedeniyle işlevsiz hale geldiğini ve terörle mücadele etmediğini savundu.

Bennett'e seslenen Netanyahu, "Bu iş bitti Naftali. İsrailliler sokağa çıkmaya korkuyor. Başkanlık ettiğin hükümetin, kısa ve yozlaşmış serüveni sona erdi." ifadelerini kullandı.

"Hükümeti korumalı ve genişletmeli"

AA'nın haberine göre Bennett ise, partisinin grup toplantısında, "Hükümeti ve koalisyonu korumak ve belki de genişletmek için elimizden geleni yapmalıyız." dedi.

Siyasi istikrarsızlığın, ülke için sağlıklı olmadığını aktaran Bennett, "Büyük bir terör dalgasıyla karşı karşıyayız. Bu geminin istikrarlı bir şekilde seyretmesine ve sorumluluk almasına ihtiyacımız var. Koalisyonu güçlendirmek çok önemli." diye konuştu.

Likud Partisi lideri ve eski Başbakan Netanyahu'nun, hükümeti düşürmeye ve yeniden erken seçime giderek iktidarı ele geçirmeye çalıştığı belirtiliyor.

Muhalefet - hükümet çekişmesi

Knesset'te yer alan 120 milletvekili, Bennett hükümeti ile muhalefet partileri arasında yarı yarıya paylaşılıyor.

Times of Israel haber sitesi, Knesset'te 4 sandalyesi olan Birleşik Arap Listesi'nin desteğini çekmesi halinde Bennett hükümetinin çoğunluğunu kaybedeceğini savunuyor olsa da İsrail muhalefetinin hükümeti düşürmesi için hala bazı oylara ihtiyacı olduğu söyleniyor.

İsrail hükümeti, mart ayından bu yana İsraillileri hedef alan saldırıları önleyememekle suçlanıyor.