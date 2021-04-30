Beyaz Saray: 100 milyon Amerikalı tamamen aşılandı

Beyaz Saray, ABD'de koronavirüse karşı tamamen aşılanan kişi sayısının 100 milyona ulaştığını duyurdu.

Beyaz Saray Koronavirüs ile Mücadele Koordinatörü Jeff Zients, koronavirüs ile ilgili düzenlenen günlük basın toplantısında aşılara ilişkin son rakamları açıkladı.

"BUGÜN 100 MİLYON AMERİKALI TAMAMEN AŞILI"

Zients, "Bugün tam olarak aşılanan Amerikalıların sayısı bakımından önemli bir kilometre taşına ulaştık. Bugün 100 milyon Amerikalı tamamen aşılı. Mart sonunda bu sayının yaklaşık 55 milyon olduğunu dikkate alırsak sayıyı ikiye katladığımızı görürüz." ifadesini kullandı.

Bugüne kadar 300 milyon doz Kovid-19 aşısının dağıtıldığını ve bunun 220 milyon dozunun uygulandığını vurgulayan Zients, "Bu, umut için gayet iyi bir neden sunuyor." dedi.

YETİŞKİNLERİ YÜZDE 51'İ EN AZ 1 DOZ, YÜZDE 4O'I DA TAMAMEN AŞILANMIŞ OLDU

Kovid-19 salgınında en çok vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de bugüne kadar yetişkinlerin yüzde 55'i en az 1 doz Kovid-19 aşısı olurken yüzde 40'ı da tamamen aşılanmış oldu.