Beyaz Saray, Joe Biden konuşurken canlı yayını kesti

Beyaz Saray resmi Youtube hesabı, ABD Başkanı Joe Biden'ın ülkedeki orman yangınlarına dair yetkililerle yaptığı görüşme sırasında yayını kesti.

ABD Başkanı Joe Biden, ülkedeki orman yangınlarını yetkililerle bir araya gelerek değerlendirdi.

BIDEN'IN KONUŞTUĞU BÖLÜMLER YAYINDAN KESİLDİ

Beyaz Saray'ın sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlanan görüşmeler sırasında Biden'ın konuştuğu bölümde yayın kesildi.

ABD basını, Başkan Biden'ın kendisi için belirlenen konuşma metninin dışına çıktığı ve bu nedenle yayının kesildiğini öne sürdü.

Biden konuşurken Beyaz Saray canlı yayını kesti VİDEO

"YANLIŞ BİR ŞEY SÖYLEMESİNDEN ENDİŞE DUYUYORUZ" DENİLMİŞTİ

Biden'ın daha önce de benzer problemler yaşadığı ve yayınlarının bu nedenle kesildiği de belirtildi. Geçmiş dönemde konuya ilişkin konuşan Beyaz Saray yetkilileri, Biden’ın 'yanlış bir şey' söylemesinden endişe duyduklarını da ifade etmişlerdi.