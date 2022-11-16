76 yaşındaki Clinton, "Özgürlüğünüze kavuşmanız için yanınızdayız" dedi.

ABD'nin eski Başkanı Bill Clinton, Mahsa Emini'nin ölümü üzerine İran'da başlayan şiddetli protestolara destek açıklaması yaptı.

Clinton, sosyal medya hesabından paylaştığı videolu mesajında, İranlı kadınları desteklediğini söyledi.

"Cesur kadınların cesaretine hayranım"

Amerikalı siyasetçi, "İran halkının, bilhassa cesur kadınların ve kızların cesaretine hayranım." ifadesini kullandı.

"Bu mücadele, bir başörtüsünden daha fazlası." diyen Clinton, protestoların "temel haklar, özgürce konuşma ve toplanma hakkıyla" ilgili olduğunu savundu.

Clinton, söz konusu mesajında şunları söyledi:

"Özgürlüğünüze kavuşmanız için yanınızdayız"

"İran halkına: Dünya, cesaretinize tanıklık ediyor. Özgürlüğünüze kavuşmanız için gereken süre boyunca yanınızdayız."

Bill Clinton, İranlı protestoculara destek mesajı verdi VİDEO







İran'da Mahsa Emini'nin ölümüyle başlayan protestolar

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, İran'da ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

Olaylarda resmi kaynaklardan sivillerin ve güvenlik güçlerinin öldüğüne dair açıklamalar yapılsa da ölü sayısı hakkında net bilgi verilmedi.

AA'da yer alan bilgiye göre, Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü ise gösterilerde 304 kişinin öldüğünü duyurmuştu. İran medyasına yansıyan haberlere göre ise gösteriler sırasında şu ana kadar en az 40 güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.