Boris Johnson: Polonya'ya tank göndermeyi düşünüyoruz

Johnson, Ukrayna'nın komşu ülkesine destek açıklaması yaptı. Rusya'ya yaptırımların artırılması gerektiğini savunan Johnson, taslak aşamasındaki askeri yardımdan söz etti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Hindistan'a iki günlük resmi ziyaret gerçekleştirdi.

Johnson, buradaki temaslarının ardından basın toplantısı düzenleyerek, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Polonya'ya tank desteği gündemde

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşa işaret eden Başbakan Johnson, İngiliz makamlarının, Ukrayna'daki olaylarla bağlantılı olarak Polonya'ya tank göndermeyi planladığını söyledi.

Johnson, "T72'lerinin bir kısmını Ukrayna'ya gönderen Polonya'ya yardım etmek için tank göndermeyi düşünüyoruz." dedi.

"Putin üzerinde baskı dalgası olduğundan emin olmak istiyoruz"

Askeri açıdan daha fazla neler yapabileceklerine bakmaları gerektiğini söyleyen İngiliz başbakan, "Ekonomik yaptırımları yoğunlaştırmaya devam etmeliyiz." diye konuştu.

Independent'ın haberine göre; Johnson, "Putin üzerinde art arda artan baskı dalgası olduğundan emin olmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Ukrayna askerlerine İngiltere'de eğitim

Rus işgalinin başlamasından bu yana ilk kez, perşembe günü İngiltere'de az sayıda Ukrayna askerinin eğitildiği ortaya çıktı.

Londra'dan yapılan açıklamada, söz konusu birliklerin, bu ay İngiltere tarafından bağışlanan zırhlı devriye araçlarıyla eğitime başladığı kaydedildi.

Bir Başbakanlık sözcüsü, "Bundan en iyi şekilde yararlanmak için gerekli eğitimi almaları zaruri. Gerginlik olarak algılanan her şeyin her zaman bilincindeyiz, ancak açıkça şiddetlendiren durum Putin rejiminin eylemleridir." açıklamasında bulundu.