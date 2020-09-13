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    Chris Evans, Instagram hikayesinde cinsel organını paylaştı

    ABD’li aktörün yanlışlıkla yaptığı paylaşım, sosyal medyanın diline düştü. Oyuncu, paylaşımını hemen kaldırsa da fotoğraf internette çoktan yayıldı.
    • Haber Merkezi
    • 13.09.2020 - 15:28
    • Güncelleme : 13.09.2020 - 15:28
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    Chris Evans, Instagram hikayesinde cinsel organını paylaştı

    Marvel Sinematik Evreni'nde Kaptan Amerika'yı canlandıran başarılı aktör Chris Evans, cep telefonunun azizliğine uğradı.

    Instagram hesabına video atmak isterken yanlışlıkla cinsel organının fotoğrafını paylaştı.

    HEMEN SİLDİ ANCAK…

    Hikayesinde paylaştığı videonun sonunda yanlışlıkla galerisindeki fotoğrafların ekran görüntüsünü ekleyen Evans, yaptığı hatayı fark eder etmez hikayeyi hemen sildi.

    Chris Evans, Instagram hikayesinde cinsel organını paylaştı #1

    INSTAGRAM KULLANICILARINDAN KAÇMADI

    Chris Evans, elinden geldiğince hızlı davransa da fotoğraf sosyal medyada çoktan yayıldı. Kullanıcılar, oyuncuyu bol bol tiye aldı.

    ARKADAŞI TRUMP ÜZERİNDEN DESTEK VERDİ

    Evans'ın çıplak fotoğrafını paylaşmasına arkadaşı aktör Mark Ruffalo'dan destek geldi.

    Ruffalo, Evans için “Kardeşim, Trump hala görevdeyken kendini utandırmak için yapabileceğin hiçbir şey yok. Bak...Umut ışığı” diye yazdı.

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