Çin'in korona aşısı Sinovac, yüzde 97 koruma sağladı

Türkiye'nin de sipariş ettiği Çin'in koronavirüs aşısının ilk sonuçları Endonezya'dan geldi.

Koronavirüs aşısının tedariği konusunda Türkiye'nin de anlaştığı firmalar arasında olan Sinovac'ın aşısına ilişkin Faz 3 denemelerinde ilk sonuçlar açıklandı.

Endonezya Devlet İlaç Kurumu Bio Farma, Çin merkezli şirketin aşısının yüzde 97 koruma sağladığını duyurdu.

"YÜZDE 97'YE KADAR ETKİLİ"

Bio Farma şirketinin Basın Sözcüsü Iwan Setiawan, "Klinik test ekibimizin bir ay içinde elde ettiği ara verilere göre (aşı) yüzde 97'ye kadar etkili." bilgisini paylaştı.

1600 KATILIMCI YER ALDI

Endonezya merkezli kurum, bin 600 katılımcının yer aldığı deneyde kaç katılımcının enfeksiyonlu olduğuna ilişkin bilgi vermedi.

NİHAİ SONUÇLAR BEKLENECEK

Setiawan, Bio Farma'nın nihai sonuçları bekleyeceğini, aşının kitlesel dağıtımı için Endonezya Gıda ve İlaç Kurumu'nun ocak sonunda acil kullanım iznini verebileceğini ifade etti.

TÜRKİYE'DEN 50 MİLYON DOZLUK ANLAŞMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin ile yapılan aşı anlaşmasına ilişkin, "Aralık, ocak ve şubat ayında bir sorun olmazsa toplam 50 milyon doz aşı için imza atıldı." diye konuşmuştu.

Çin menşeli koronavirüs aşısı gönüllü vatandaşlar üzerinde uygulanmaya başladı ViDEO