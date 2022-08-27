Cezayir gezisinde halkın protesto ve yuhalamalarıyla karşılaşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, protestoculara el sallamaya devam etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cezayir temasları devam ediyor.

Macron dün temasları sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye'yi hedef almıştı.

Türkiye'nin Afrika'da Fransa karşıtı çalışmalar yürüttüğünü iddia eden Macron bugün ülkede zor anlar yaşadı.

Cezayir'de büyük şok

Fransa Lideri, Cezayir sokaklarında halkal bir araya gelmek isterken hayatını şokunu yaşadı.

Toplanan kalabalık Macron'u protesto etti.

Emmanuel Macron Cezayir'de protesto edildi VİDEO

Hakaretler ve yuhalamalarla karşılandı

Kalabalık bir koruma ordusu ile gezisini gerçekleştiren Macron, hakaret içeren sloganlarla ve şiddetli yuhalamalarla karşılaştı.

Büyük bir basın ordusunun da takip ettiği gezideki o anlar kameralara yansıdı.

Hakaretlere rağmen selamlamaya devam etti

Macron'un yuhalamalara karşı halkı selamlamaya devam etmesi ve gülümsemesi dikkat çekti.

Söz konusu görüntüler sosyal medyada özellikle de Fransa'da gündem oldu.

"Ulusal bir utanç kaynağı"

Görüntüleri izleyen Fransızlar yaşananlara isyan ederken Macron'un ulusal bir utanç kaynağı olduğunu söyledi.