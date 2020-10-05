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    Ermenistan, Azerbaycan kentlerine yine füzelerle saldırdı

    Ermenistan, Azerbaycan kentlerine yine füzelerle saldırdı

    Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın Hızı ve Abşeron bölgelerine 300 kilometre menzilli füzeler fırlatırken, Mingeçevir ve Terter kentlerine de füze saldırıları yapıldı.
    • İHA
    • 05.10.2020 - 01:54
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    Azerbaycan ordusunun Ermenistan’ın işgal ettiği toprakları geri almak için başlattığı operasyonlar devam ederken, Ermenistan ordusu, sivilleri hedef almaktan çekinmiyor.

    SİVİL YERLEŞİMLERE FÜZE TOPÇU SALDIRILARI

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun Mingeçevir kentine roket, Tetter kentine ise topçu bataryalarıyla saldırdığını aktardı. Bakanlık, saldırılar sonucu çok sayıda sivilin yaralandığını açıkladı.

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    300 KİLOMETRE MENZİLLİ FÜZE ATTILAR

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Hızı ve Abşeron bölgelerine Ermenistan ordusunca 300 kilometre menzilli 2 füze atıldığını duyurdu.

    Ermenistan, Azerbaycan kentlerine yine füzelerle saldırdı #2

    MİNGEÇEVİR'DE 5 SİVİL YARALANDI

    Azerbaycan Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan güçlerinin çatışmaların yaşandığı bölgeye 100 kilometreden fazla uzaklıkta bulunan ve nüfusu 100 binden fazla olan Mingeçevir şehrinde sivillerin yoğun bulunduğu bölgelere roketli saldırı düzenlediği aktarıldı. Başsavcılık, atılan roketlerden 2 tanesinin patlamadığını açıklarken, roketlerden birinin bir eve isabet etmesi sonucu 5 sivilin yaralandığını duyurdu.

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