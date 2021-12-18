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Ermenistan'ın atayacağı özel temsilci belli oldu
Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan, Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi kapsamında özel temsilci atandı.
- AA
- 18.12.2021 - 20:21
- Güncelleme : 18.12.2021 - 20:42
Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme adımları devam ediyor.
Son olarak Ermenistan Parlamentosu, Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan'ı Türkiye özel temsilcisi olarak atandı.
SERDAR KILIÇ GÖREVLENDİRİLMİŞTİ
Türkiye ise eski Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın Ermenistan Özel Temsilcisi olarak görevlendirmişti.