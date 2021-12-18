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    Ermenistan'ın atayacağı özel temsilci belli oldu

    Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan, Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi kapsamında özel temsilci atandı.
    • AA
    • 18.12.2021 - 20:21
    • Güncelleme : 18.12.2021 - 20:42
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    Ermenistan'ın atayacağı özel temsilci belli oldu

    Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme adımları devam ediyor.

    Son olarak Ermenistan Parlamentosu, Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan'ı Türkiye özel temsilcisi olarak atandı.

    SERDAR KILIÇ GÖREVLENDİRİLMİŞTİ

    Türkiye ise eski Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın Ermenistan Özel Temsilcisi olarak görevlendirmişti.

    Ermenistan ın atayacağı özel temsilci belli oldu #1

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