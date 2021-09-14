Euro
9.9781
0.19%
Dolar
8.4394
0.16%
Altın
489.72
0.78%
Borsa
1.434
-0.27%
Bitcoin
394.731
3.95%
EXEN Coin
25.40
5.83%
20ºC
İstanbul
Bulutlu 20 C

    İngiltere merkezli One Web'in 34 uydusu daha uzaya gönderildi

    Son zamanlarda uzaya yönelik yatırımlarını arttıran Rusya, küresel iletişim şirketi One Web'in 34 uydusunu daha uzaya fırlattı.
    • AA
    • 14.09.2021 - 23:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İngiltere merkezli One Web'in 34 uydusu daha uzaya gönderildi

    Rusya'da uzaya uydu fırlatma konusunda yeni gelişmeler yaşandı.

    Rusya, dünyaya hızlı internet sağlamayı amaçlayan İngiltere merkezli küresel iletişim şirketi One Web'in 34 uydusunu daha başarıyla uzaya fırlattı.

    3,5 SAAT SONRA UZAYDA YERLEŞECEK

    Uzay ajansından (Roscosmos) yapılan açıklamaya göre, fırlatma TSİ ile 21.10'da Kazakistan’ın güneyinde yer alan Baykonur Uzay Üssü'nden gerçekleştirildi.

    One Web'e ait 34 uydu daha Rus yapımı "Soyuz-2.1B" roketiyle uzaya gönderildi. Fırlatılan uydular yaklaşık 3,5 saat sonra uzayda yerleşmeye başlayacak.

    İngiltere merkezli One Web in 34 uydusu daha uzaya gönderildi #1

    TOPLAM UYDU SAYISI 322 OLDU

    Roscosmos’un alt grubu olan Glavcosmos ile Arianespace ve Starsem şirketleri arasındaki ticari sözleşme çerçevesinde yapılan bu fırlatma ile One Web’in uzayda bulunan toplam uydu sayısı 322’ye yükseldi.

    Daha önce One Web’in, 2022'ye kadar 650 uyduyu uzaya göndermeyi planladığı bildirilmişti.

    İngiltere merkezli One Web in 34 uydusu daha uzaya gönderildi #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir