İngiltere'de pratisyen hekimler bir kez daha greve gitti! 3 günlüğüne iş bıraktılar.. Ülkedeki pratisyen hekimler, yapılan maaş artışı konusunda yürütülen görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından grev kararı aldı.

AA & Ensonhaber

Gelir seviyesinin ve yaşam standardının yüksek olmasıyla bilinen Avrupa, yüksek enflasyonla birlikte alım gücünün sekteye uğradığı bir kıta haline geldi.

Vatandaşlar, ekonomik zorlukların karşısında maaşlarının artırılmasını talep etseler de karşılık alamadı.

Bu talep yerine gelmedi ve ardından özellikle de hizmet sektöründe grevler üst üste geldi.

İngiltere'de sağlıkçılar grevde

Enflasyonun yüksekliğinden kaynaklanan hayat pahalılığı protestoları sürüyor. Bu protestolar, Avrupa'nın başkentlerinde kendini sık sık göstermeye başladı.

İngiltere de yıl boyunca çok kez protestoların yaşandığı ülkelerden biri olarak hafızalara kazındı.

3 günlüğüne iş bıraktılar

Ülkede uzun süredir maaş zammı konusunda hükümetle anlaşmazlık yaşayan pratisyen hekimler, 3 gün iş bırakma eylemine gitti.

Bunun üzerine uzman doktorlar, acil durumlarda çalışmak üzere görevlendirildi.

Grevler randevuları sekteye uğrattı

Doktorların grev kararı, İngiliz Tabipler Birliği (BMA) ile hükümet arasında bu ayın başlarında yapılan görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından geldi.

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi’ne (NHS) göre, sağlık çalışanlarının grevleri nedeniyle geçen yıl 1,1 milyondan fazla randevu ve tedavi iptal edildi.

20 Eylül'de ortak greve gittiler

Pratisyen hekimler, gelecek ay NHS tarihindeki en uzun iş bırakma eylemi olan 6 günlük grev düzenlemeyi planlıyor.

Daha önce birçok kez farklı günlerde greve giden uzman doktorlar ile pratisyen ve asistan hekimler, 20 Eylül'de "ilk kez" aynı gün iş bırakmıştı.

Uzman ve pratisyen hekimlerin aynı gün grev kararı, hükümet ile sağlık çalışanları arasındaki ücret anlaşmazlığının tırmanışa geçtiği yorumlarını beraberinde getirmişti.

Doktorların iş bırakma eylemi süresince sadece acil servis hizmeti verilmişti.

NHS, yayınladığı raporda, sağlık hizmeti bekleyenlerin sayısının 7,6 milyona ulaşarak rekor kırdığını açıklamıştı.