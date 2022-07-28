Petrol
102.88
1.19%
Euro
18.2956
0.12%
Dolar
17.8678
-0.06%
Altın
998.35
0.11%
Borsa
2543
-0.03%
Bitcoin
424.669
8.20%
BTXN Coin
9.97
-10.98%
Bitexen
29ºC
İstanbul
Güneşli 29 C

    İran’daki sel felaketinde can kaybı 6’ya yükseldi

    İran’ın başkenti Tahran’da şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 6’ya yükseldiği, yaralı sayısının ise 14’e yükseldiği belirtildi.
    • 28.07.2022 - 18:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İran’daki sel felaketinde can kaybı 6’ya yükseldi

    İran’ın başkenti Tahran’da dün gece etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu selde bilanço artıyor.

    Yetkililer, sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 6’ya yükseldiğini, yaralı sayısının ise 14’e yükseldiğini duyurdu.

    Dağlık alanlardan kaçınılmaya çağrıldı

    Tahran Acil Durum Başkanı Yahya Saleh Tabari, halkı başkentteki dağlık alanlardan ve nehir kenarlarından kaçınmaya çağırdı.

    Tahran Valisi Mohsen Mansouri, bölge sakinlerinin şiddetli yağış ve sel uyarılarına büyük ölçüde uymadığını söyledi.

    18 eyalet selden etkilendi

    İran Kızılayı Başkanı Pirhossein Kolivand ise yaptığı açıklamada, ülkenin 31 eyaletinden 18’inin selden etkilendiğini söyledi.

    İHA'nın haberine göre, Tahran’da bugün şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 4 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin ise yaralandığı açıklanmıştı.

    İran’daki sel felaketinde can kaybı 6’ya yükseldi #1

    İran’daki sel felaketinde can kaybı 6’ya yükseldi #2

    İran’daki sel felaketinde can kaybı 6’ya yükseldi #3

    İran’daki sel felaketinde can kaybı 6’ya yükseldi #4

    İran’daki sel felaketinde can kaybı 6’ya yükseldi #5

    İran’daki sel felaketinde can kaybı 6’ya yükseldi #6

    İran’daki sel felaketinde can kaybı 6’ya yükseldi #7

    İran’daki sel felaketinde can kaybı 6’ya yükseldi #8

    İran’daki sel felaketinde can kaybı 6’ya yükseldi #9


    İlginizi Çekebilir

    Esra Erol'un kardeşi Eda Erol bikinili pozlarıyla mest etti! 'Yakıyorsun ortalığı..'
    Medya

    Esra Erol'un kardeşi Eda Erol bikinili pozlarıyla mest etti! 'Yakıyorsun ortalığı..'

    Afyonkarahisar kahramanını uğurladı
    Gündem

    Afyonkarahisar kahramanını uğurladı

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
    CoinPro

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

    Görüş Bildir