İsrail'den dünya genelindeki diplomatlarına uyarı: Evden çıkmayın

İsrail'de Hamas'ın saldırıları sonrası güvenlik seviyesi artırıldı.
Hamas, dün Gazze Şeridi'nden İsrail'e roketli saldırılar düzenledi.
Sınır şehri Sderot'a sızma girişiminde bulunulurken, çatışmalar sonucu ağır hasarlar meydana geldi.
Tel Aviv yönetimi, dünya çapındaki tüm diplomatik misyonlarını yüksek alarm durumuna geçirdi.
İsrailli diplomatlara uyarı
İsrail Dışişleri Bakanlığı, yabancı ülkelerde görev yapan diplomatlarına dikkatli olmaları yönünde çağrı yaptı.
Bu kapsamda, diplomatlara "güvenlik yetkililerinden özel izin almadıkça evlerinden çıkmama" talimatı verildi.
İsrail bayrağını göndere çektiler
Öte yandan, Belçika’nın başkenti Brüksel’de yer alan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu binası önündeki göndere İsrail bayrağı çekildi.
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.
Gazze'den roketli saldırı
Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 313 kişinin hayatını kaybettiğini, 1990 kişinin yaralandığını açıklamıştı.
İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 7 Filistinli yaşamını yitirmişti.
İsrail basınında Hamas'ın silahlı kanadının başlattığı saldırılarda şu ana kadar 350 İsraillinin öldüğü, ülke genelinde yaralı sayısının 1864'e yükseldiği duyurulmuştu.
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