Meksika'da yemek yeme yarışmasında bir kişi boğularak öldü

Meksika'da yemek yeme yarışmasında bir kişi boğularak öldü

Meksika'da düzenlenen yemek yeme yarışması sırasında boğulan bir yarışmacı hayatını kaybetti.

Meksika'nın Yucatan eyaletinin Tinum şehrinde yöresel bir yemek olan “Pozole” yeme yarışması sırasında katılımcılardan 48 yaşındaki Hugo Ismael yemek yerken bir anda fenalaşarak yere düştü.

Yarışmacı hayatını kaybetti

Diğer yarışmacılar hemen Ismael’e yardım etmeye çalışırken, durumu ağır olan Isamel hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan muayene sonucu Ismael’in hayatını kaybettiği tespit edildi.

Boğulduğu ve ilk yardım uygulanmadığı ifade edildi

İHA'nın haberine göre görgü tanıkları, Hugo Ismael’in yarışma sırasında boğulduğunu ve fenalaştıktan sonra ilk yardım uygulanmadığını ifade etti.

Yucatan Eyaleti Başsavcılığı ise, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Meksika'da yemek yeme yarışmasında bir kişi boğularak öldü VİDEO