Pakistan'da karakola bombalı saldırı: 8 polis öldü Pakistan'ın Svat bölgesindeki bir karakol bombalı saldırının hedefi oldu. Saldırıda ilk belirlemelere göre 8 polis öldü, 57 kişi de yaralandı.

AA İç karışıklıkların devam ettiği Pakistan'da bombalı saldırı... Ülkenin kuzeybatısındaki Khyber Pakhtunkhwa eyaletine bağlı Svat bölgesinde Pakistan Terörle Mücadele Birimi (CTD) hedef alındı. Saldırıda iki patlamanın yaşandığı ve karakol binasının tamamen yıkıldığı kaydedildi., ilk belirlemelere göre 8 polisin hayatını kaybettiği ve 57 kişinin yaralandığı aktarıldı. Olay yerinde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Yerel basına açıklamalarda bulunan bir polis yetkilisi olayın intihar saldırısı olduğunu söyledi.