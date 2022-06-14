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    Rusya, Afganistan’daki Taliban yönetimini tanıyabilir

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Afganistan’da yönetimi ele geçiren Taliban’ı tanıyabileceklerini ifade etti.
    • 14.06.2022 - 21:19
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    Rusya, Afganistan’daki Taliban yönetimini tanıyabilir

    Afganistan'da, Taliban’ın tüm ülkede kontrolü ele geçirmesinin ardından birçok ülke Taliban yönetimini tanımama kararı almıştı.

    Ukrayna’ya saldırıları nedeniyle dünyayı karşısına alan Rusya ise Afganistan’da yönetimi ele geçiren Taliban’ı tanıyabilecekleri sinyalini verdi.

    "Böyle bir ihtimal kesinlikle var"

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov yaptığı açıklamada, Rusya'nın Taliban yönetimini tanıma ihtimalini değerlendirerek, "Böyle bir ihtimal kesinlikle var. Bu hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hem de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov tarafından özetleniyor. Bu yönde atılacak ilk adımlar için kapsayıcı bir hükümet oluşturulmalı. Bunu zaten gizlemiyoruz. Afgan ortaklarımıza yazılı olarak aktarılacak. Bu karar için ABD’nin ya da diğer ülkelerin tavırlarına bakmayacağız" dedi.

    “Taliban hareketi artık Orta Asya için bir tehdit oluşturmuyor”

    İHA'ya göre Kabulov, Taliban'ın, Orta Asya için tehdit olmaktan çıktığını söyleyerek, "Artık Afganistan'ı yöneten Taliban hareketinin kendisi artık Orta Asya için bir tehdit oluşturmuyor. En azından Özbekistan ve Türkmenistan ile iyi gelişmiş uzun süredir devam eden siyasi ve diplomatik bağları var" ifadelerini kullandı.

    Rusya, Afganistan’daki Taliban yönetimini tanıyabilir #1


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