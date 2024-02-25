Rusya, Ukrayna'da tren istasyonunu vurdu Rus ordusu, Ukrayna'daki istasyonu füzelerle hedef aldı. İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek için mücadele etti.

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AA & Ensonhaber

Rusya-Ukrayna savaşının 2. yıl dönümü geride bırakılırken, Rus ordusunun saldırıları aralıksız sürüyor.

Rus ordusu, Donetsk Oblast'ında yer alan Kostiantynivka şehrindeki tren istasyonunu vurdu.

Tren istasyonu hedef alındı

Roketlerle düzenlendiği belirtilen saldırılar sonucu istasyonda ağır hasar oluştu.

Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Oluşan yıkım tablosu objektiflere yansıdı.

Saldırı sonucu bir sivilin yaralandığı bildirildi. Tren istasyonu binasının yanı sıra çok sayıda yapının da saldırılardan ağır hasar aldığı kaydedildi.

"Görevde olsaydım Ukrayna'da savaş olmazdı"

Eski ABD Başkanı Donald Trump, "Görevde olsaydım ne İsrail'e saldırı ne Ukrayna'da savaş olurdu." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, ABD'nin Maryland eyaletinde Amerikan Muhafazakar Birliğinin geleneksel Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansında (CPAC 2024) konuştu.

"Biden kazanırsa her şey çok daha kötü olacak"

Trump, Biden'ın tekrar seçimleri kazanması halinde her şeyin çok daha kötüleşeceğini savundu.

Biden'ın demokrasi için tehdit olduğunu savunan Trump, "Bugün sizin karşınızda sadece geçmişteki ve gelecekteki başkanınız olarak değil, siyasi bir muhalif olarak duruyorum." şeklinde konuştu.