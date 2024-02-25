Ukrayna'dan açıklama: Çin'le savaşa hazırız Kiev'in, Washington'un 'değerli bir müttefiki' olduğu belirtildi. Açıklamada, "Pekin yakınlarında ABD'nin yanında omuz omuza durmaya hazırız" denildi.

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ensonhaber.com

Ukrayna Milletvekili Aleksey Goncharenko, Çin ile savaşa hazır olduklarını söyledi.

Goncharenko, ülkesinin değerli bir askeri müttefik olduğunu kanıtlayacağını iddia ederek, Kiev'in İran, Kuzey Kore veya Çin gibi herhangi bir düşmana karşı savaşta ABD'ye yardım etmeye hazır olduğunu belirtti.

CNN'den Christiane Amanpour'a röportaj veren Goncharenko, Kongre'deki çıkmazın ortasında ABD'nin Ukrayna'ya daha fazla askeri yardım göndermesi gerektiği yönündeki çağrısını yineledi.

Açıklamasında, "ABD, bize 'ne kadar sürerse sürsün' yanımızda olacağını söyledi. Şimdi verilen sözleri tutma zamanı." dedi.

Çin karşıtı mesaj: ABD'nin yanında omuz omuza durmaya hazırız

Aynı milletvekili, gelecekteki bir savaş durumunda Amerikalıların "kendileriyle omuz omuza duracak insanlara ihtiyaç duyacağını", ancak birçok ülkenin ABD'yi desteklemek için "her şeyi yapmaya istekli olmayacağını" iddia etti ve ekledi:

Ukraynalılar hazır… Biz, ister Tahran yakınındaki siperlerde, ister Kuzey Kore'de, ister Pekin yakınlarında, ABD'nin yanında omuz omuza durmaya hazırız.

"Özgür dünyada ikinci en güçlü orduyuz"

Batı'dan daha fazla askeri yardım talep eden Goncharenko, diğer taraftan Ukrayna'nın ABD'den sonra "özgür dünyada ikinci en güçlü orduya" sahip olduğunu öne sürdü.

Ukraynalı milletvekili, bu durumun kendilerini "çok değerli bir müttefik" haline getirdiğini savunurken, "Ama bugün ülkemizi savunmak için desteğinize ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Putin: Avdiyivka'nın ele geçirilmesi başarıdır

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avdiyivka'nın ele geçirilmesinin "kesinlikle bir başarı" olduğunu ve bunun daha da ilerletilmesi gerektiğini söylemişti.