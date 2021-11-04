Rusya'da koronavirüs kaynaklı can kaybıyla yeni rekor

Rusya'da, koronavirüs nedeniyle 3 gündür yeni rekorlar kırılırken, bugün hayatını kaybedenlerin sayısı bin 195 olarak açıklandı. Bu sayı, salgının başından beri kaydedilen en yüksek can kaybı oldu.

Rusya'da koronavirüs nedeniyle uzun süredir artışta olan vakaların yanı sıra hayatını kaybedenlerin sayısında da yeni rekorlar kırılıyor.

Rusya Koronavirüs ile Mücadele Merkezi tarafından son 24 saate ilişkin yapılan açıklamada, koronavirüs nedeniyle bin 195 kişi yaşamını yitirirken, ülkedeki toplam can kaybı da 243 bin 255'e yükseldi.

Dün 95 kişinin hayatını kaybettiği Moskova'da bugün 97, St. Petersburg'da 75, Krasnodar Bölgesi'nde 45, Nijniy Novgorod'ta 40 ve Perm Bölgesi'nde 39 kişi yaşamını yitirdi.

VAKA SAYILARI 40 BİNİN ÜZERİNDE

Ülkede koronavirüs vaka sayıları 2 gündür 40 binin üzerinde seyrederken, bugün açıklanan verilere göre 40 bin 217 yeni koronavirüs vakası tespit edildi.

Böylelikle Rusya'daki toplam vaka sayısı da 8 milyon 673 bin 860'a yükseldi. Son 24 saatte Moskova'da 6 bin 305, St. Petersburg'ta 3 bin 271, Samara'da bin 603 ve Voronej Bölgesi'nde 802 yeni koronavirüs vakası kaydedildi

Ülkede son 24 saate iyileşenlerin sayısı 31 bin 928 olurken ve toplam iyileşen sayısı 7 milyon 477 bin 366'ya yükseldi.