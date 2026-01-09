Şeyh Maksut'da 100’den fazla YPG/SDG'li terörist, Suriye güçlerine teslim oldu.

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye'de bitmek bilmeyen çatışma...

Geçtiğimiz günlerde Halep kentinde Suriye ordusu ile PKK/YPG arasında çatışma çıktı.

İKİ MAHALLE KUŞATILDI

Şam'a bağlı ordu askeri bölge ilan ederken Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinin kuşatıldığı belirtildi.

Bölgede bulunan tüm YPG mevzilerinin doğrudan hedef olduğu duyuruldu.

SİVİLLERE ÇAĞRI YAPILDI

Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde yaşayan sivil halka, PKK/YPG'ye ait mevzilerden derhal uzak durmaları çağrısı yapan Suriye Operasyonlar Komutanlığı ayrıca, halkın zarar görmemesi için bölgede iki güvenli insani geçiş koridorunun açıldığını duyurdu.

Bölgeye Suriye ordusundan çok sayıda birlik sevk edildi.

EŞREFFİYYE BÜYÜK ORANDA KONTROL ALTINA ALINDI

Halep kent merkezinde PKK/YPG’ye karşı nokta operasyonlar yapan ve çatışmalara katılan askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, askeri birlikler güney, batı ve kuzey yönlerinden girerek mahalleyi büyük ölçüde ele geçirdi.

Suriye İçişleri Bakanlığı'na bağlı Özel Görev Gücü Birimleri de mahalleye giriş yaparak Eşrefiyye'de arama tarama faaliyetlerine başladı.

ATEŞKES KARARI

Uluslararası camiada çatışmaların son bulması için verilen çaba sonuç verdi ve SDG'nin Halep'te çıkması için ateşkes kararı alındı.

Suriye Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, söz konusu mahallelerdeki "silahlı grupların" terör örgütü YPG/SDG'nin, bölgeyi 03.00'ten saat 09.00'a kadar terk etmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada, "Silahlı kişilerin sadece hafif bireysel silah taşımalarına izin verilecek. Güvenli geçişleri Suriye ordusu tarafından sağlanarak, ülkenin kuzeydoğu bölgelerine çıkışlarına imkan tanınacak." ifadeleri kullanıldı.

TAHLİYE SÜRECİ BAŞLADI

Halep kent merkezinde ordu operasyonları sonrasında bir mahalleye sıkışan terör örgütü YPG/SDG mensuplarının, Fırat Nehri’nin doğusuna gönderilmesi için “tahliye” süreci başladı.

Operasyonlar sonrası teslim olan SDG'lilerin farklı bölgeler götürülmesi için otobüsler hazırlandı.

OTOBÜSLERE ATEŞ AÇTILAR

Transfer çalışmaları devam ederken PKK/YPG, bir kez daha ateşkesi ihlal etti.

YPG'li teröristler, kendilerini farklı bölgelere taşıyacak otobüslere ateş açtı.

DİRENECEKLERİNİ DUYURUP VİDEO PAYLAŞTILAR

Öte yandan bölgeden aktarılan bilgiye göre bazı terör örgütü mensupları, Şeyh Maksud Mahallesi'nden çekilmeyi reddetti.

Örgüt mensupları, sosyal medya üzerinden videolar yayınlayarak direneceklerini duyurdu.

İKİNCİ BİR OPERASYON İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Öte yandan Suriye Haber Ajansı SANA, Suriye ordusunun YPG'ye ikinci bir büyük operasyon yapma hazırlığında olduğunu duyurdu.

Suriye Ordusu Operasyon Komutanlığı'nın açıklamasına yer verilen haberde, şu ifadeler yer aldı:

İnsani yardım koridoru saat 16.00 ile 18.00 arasında açık olacak. Şeyh Maksud Mahallesi'ndeki halkımızı, El-Awarid koridoru üzerinden Halep şehrinin diğer mahallelerine hızla gitmeye çağırıyoruz.

VURULACAK YERLERİN HARİTASI YAYINLANDI

Açıklamada, Halep'in Şeyh Maksut Mahallesi’nde vurulacak noktaları gösteren bir harita yayınlandı.

Sivillerin, haritada yer alan noktalardan uzak durması gerektiğine vurgu yapıldı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Şeyh Maksut ve Eşrefiye'de, saat 18:30'dan itibaren sabaha kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Suriye Ordusu, Şeyh Maksut'taki sivil halka, örgüt noktalarına yaklaşmaları ve evlerin giriş katlarında kalmaları çağrısında bulundu.

100'DEN FAZLA TERÖRİST TESLİM OLDU

Şeyh Maksud'da 100’den fazla YPG/SDG'li terörist firar ederek, Suriye güçlerine teslim oldu.

Teslim olan teröristlerin otobüslere bindirilerek YPG kontrolündeki bölgelere sevk edildiği belirtildi.