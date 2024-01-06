Ukrayna, Donetsk yönünde 280'den fazla askerini kaybetti Rusya'nın paylaştığı verilere göre, Ukrayna güçleri son çatışmalarda önemli kayıplar yaşadı.

AA & Ensonhaber

Rus basını, Ukrayna'nın Donetsk yönünde askeri kayıplar yaşadığını duyurdu.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin, Bogdanovka, Kurdyumovka ve Kleshcheevka bölgelerinde 280'den fazla askeri personeli ve çoklu roket fırlatma sistemi Vampir MLRS'yi kaybettiği belirtildi.

RIA Novosti'nin aktardığına göre, Ukrayna silahlı kuvvetleri, insan gücü ve askeri teçhizat açısından "önemli kayıplara" uğradı.

Ukrayna'nın yaşadığı kayıplar

Kayıpların şu şekilde olduğu bildirildi:

280'den fazla Ukraynalı askeri personel, 7 araç, Çek yapımı 122 mm RM-70 Vampir çoklu fırlatma roket sistemi.



152 mm Msta-B ve D-20 obüsler, 122 mm Gvozdika kundağı motorlu top ve 122 mm obüs D-30.

Çatışmalar sırasında üç adet havanın da imha edildiği kaydedildi.

Rusya: Son bir haftada Ukrayna'daki askeri unsurlara saldırılar düzenledik

Rusya Savunma Bakanlığı, son bir haftada Ukrayna'daki askeri unsurlara yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırılar düzenlendiğini bildirdi.

Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik saldırılara devam edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Rusya Silahlı Kuvvetleri, 30 Aralık 2023 ve 5 Ocak tarihleri arasında Ukrayna'nın karar alma merkezleri, askeri sanayi unsurları, askeri havaalanı altyapısı, mühimmat ve yakıt depolarına yüksek hassasiyetli silah ve İHA'lar ile 41 grup ve bir yoğun çaplı saldırı düzenledi.



Ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin birlikleri, milliyetçi ve yabancı paralı asker oluşumları vuruldu. Belirlenen tüm hedefler vuruldu.

Ukrayna: Kırım'daki hava üssünü vurduk

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Nikolay Oleşçuk, Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'daki "Saki" hava üssünü vurduklarını bildirdi.

Oleşçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin Kırım'da hava saldırısı düzenlediğini belirtti. Hava Kuvvetleri Komutanı Oleşçuk, şöyle dedi: