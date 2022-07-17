Odessa'da 85 kişinin çalıştığı fabrika, sabah saatlerinde hedef haline geldi. Saldırı sonucu yangın çıkarken, zararın boyutu hesaplandı.

Rus güçleri, Ukrayna'da askeri unsurlara yönelik saldırılara devam ediyor.

Saldırılarda, askeri noktaların yanı sıra sivil altyapı da hedef alınıyor.

Odessa'da fabrikaya saldırı

Düzenlenen son saldırı, Ukrayna'nın Odessa şehrinde meydana geldi.

Kentte 14 yıldır faaliyet gösteren Al Plastik şirketine ait olan 5 bin 500 metrekarelik fabrika, füzelerin hedefi oldu.

Ukrayna'da plastik ürün üreten fabrika vuruldu VİDEO

Zarar 10 milyon dolar

85 kişinin çalıştığı fabrika, sabah saatlerinde füzelerle vuruldu.

Saldırı sonucu alevlere teslim olan fabrikada ağır hasar meydana geldi. Ortaya çıkan zararın, 10 milyon dolar civarında olduğu belirtiliyor.

Plastik saklama kapları üretiyordu

Rusya tarafından yapılan açıklamada, saldırının uçaksavar füze sistemiyle düzenlendiği kaydedildi.

Söz konusu fabrika, plastik saklama kapları üretimi yapıyordu.