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    Ukrayna'da plastik ürün üreten fabrika vuruldu

    Odessa'da 85 kişinin çalıştığı fabrika, sabah saatlerinde hedef haline geldi. Saldırı sonucu yangın çıkarken, zararın boyutu hesaplandı.
    • Haber Merkezi
    • 17.07.2022 - 17:31
    • Güncelleme : 17.07.2022 - 17:44
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    Ukrayna'da plastik ürün üreten fabrika vuruldu

    Rus güçleri, Ukrayna'da askeri unsurlara yönelik saldırılara devam ediyor.

    Saldırılarda, askeri noktaların yanı sıra sivil altyapı da hedef alınıyor.

    Odessa'da fabrikaya saldırı

    Düzenlenen son saldırı, Ukrayna'nın Odessa şehrinde meydana geldi.

    Kentte 14 yıldır faaliyet gösteren Al Plastik şirketine ait olan 5 bin 500 metrekarelik fabrika, füzelerin hedefi oldu.

    Ukrayna'da plastik ürün üreten fabrika vuruldu VİDEO

    Zarar 10 milyon dolar

    85 kişinin çalıştığı fabrika, sabah saatlerinde füzelerle vuruldu.

    Saldırı sonucu alevlere teslim olan fabrikada ağır hasar meydana geldi. Ortaya çıkan zararın, 10 milyon dolar civarında olduğu belirtiliyor.

    Plastik saklama kapları üretiyordu

    Rusya tarafından yapılan açıklamada, saldırının uçaksavar füze sistemiyle düzenlendiği kaydedildi.

    Söz konusu fabrika, plastik saklama kapları üretimi yapıyordu.

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