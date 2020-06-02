Vuhan'da korona testi sayısı 10 milyona yaklaştı

Kentte, 19 günde 9 milyon 890 bin kişiye test uygulandı.

Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Çin'in 11 milyon nüfuslu Vuhan kentinde, testler devam ediyor.

Çin Komünist Partisi'nin resmi yayın organlarından Global Times gazetesinde yer alan habere göre, 11 milyon nüfuslu kentte 14 Mayıs-1 Haziran arasında yaygın CRP (C-reaktif protein) testleri yapıldı.

Kişilerin boğaz sürüntü örneklerinde virüsün RNA izlerinin tarandığı testler için vatandaşlara çağrı yapıldı, yerleşim yerlerinde kurulan geçici test merkezlerinde numuneler toplandı.

19 GÜNDE 9 MİLYON 890 BİN TEST

Kentte, 19 günde 9 milyon 890 bin kişiye test yapıldı. Yaygın testler, virüsü taşıdığı halde hastalık belirtisi göstermeyen kişileri tespit ederek bulaşma riskini saptamayı amaçlıyor.

Vuhan'da 14-23 Mayıs tarihlerinde, 6 milyon 574 bin kişi test edilmişti.

300 ASEMPTOMATİK VAKAYA RASTLANDI

Yetkililer, testler sırada koronavirüs vakasının görülmediğini, 300 "asemptomatik" vakaya rastlandığını bildirdi.

Çin, virüs testi pozitif çıktığı halde hastalık belirtisi göstermeyen "asemptomatik" vakaları genel vaka sayısına eklemiyor.

Öte yandan, testlerin 126 milyon 580 bin dolara mal olduğu belirtiliyor. Salgının ortaya çıktığı Vuhan’da, bugüne kadar 50 binin üzerinde vaka kayda geçti.

Çin’de koronavirüs vaka sayısı 83 bin 22’ye ulaşırken, salgın dolayısıyla 4 bin 634 kişi yaşamını yitirmişti.