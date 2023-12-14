Yunanistan Başbakanı Miçotakis, göç ve iklim konusunda AB'den mali destek istedi Dış sınırların korunması meselesine değinen Miçotakis, "Daha çok mali kaynak gerekiyor" dedi. Miçotakis, iklim krizinin etkileriyle mücadelenin de önemine işaret etti.

AA

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Avrupa Birliği'nden (AB) mali kaynak talebinde bulundu.

Brüksel'de AB Liderler Zirvesi düzenlendi. Zirve öncesinde konuşan Miçotakis, bloğun genişlemesinin konuşulacak konular arasında yer alacağını belirtti.

Miçotakis, Yunanistan'ın, Ukrayna'nın AB'ye üyelik müzakerelerinin başlatılması gerektiği inancında olduğunu dile getirdi.

"Kaynakların artırılması konusuna vurgu yapmak istiyorum"

Zirvede mali konuların da ele alınacağına işaret eden Miçotakis, şöyle dedi:

Göç sorununun yönetimi için kaynakların artırılması konusuna vurgu yapmak istiyorum.

Dış sınırların korunması ve iklim krizinin etkilerine işaret etti

Miçotakis, AB'nin dış sınırlarının korunabilmesi için daha çok mali kaynağa ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

İklim krizinin etkileri için de daha fazla kaynağa ihtiyaç duyulduğunu belirten Miçotakis, Yunanistan'ın bu konuda diğer üye ülkeleri de ikna etmeye çalıştığını aktardı.

İsrail ve Gazze açıklaması

Miçotakis, Orta Doğu'daki gelişmelerin de zirvenin gündeminde yer alacağına işaret ederek, AB'nin hem İsrail'in kendini savunma hakkını hem de Gazze Şeridi'ndeki sivil can kayıplarını göz önüne alarak karar almasını umduğunu kaydetti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)