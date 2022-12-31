Bolu'da anneler ve çocukları, aynı çatı altında eğitim görüyor

Bir bölümü köy yaşam merkezine dönüştürülen ilkokulda kursa katılan kadınlardan bazıları çocuklarıyla aynı çatı altında eğitim görüyor.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde hazırlanan "Köy Yaşam Merkezleri Projesi" kapsamında Gerede ilçesine bağlı Ibrıcak köyünde bulunan ilkokulun kullanılmayan bölümü, yaklaşık 3 ay önce Köy Yaşam Merkezine dönüştürüldü.

Merkezde Gerede Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce açılan "besi sığırcılığı" kursuna 21 kadın katılım sağladı. Kursta, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesindeki veteriner hekimler ve diğer görevliler tarafından haftanın 5 günü eğitim veriliyor.

Kadınlar 3 hafta sürecek kursta hayvancılıkla ilgili bilgilendirilirken, bazılarının okula el ele geldikleri çocukları yan sınıflarda eğitimlerini sürdürüyor.

Talebe göre yeni kurslar açılacak

AA'nın haberine göre; Gerede Halk Eğitim Merkezi Müdürü Nuri Babayiğit, ilçede bir köy yaşam merkezinin kurulduğunu, burada kadınların katılımıyla "besi sığırcılığı" eğitiminin başladığını söyledi.

İlerleyen süreçte "mantar yetiştiriciliği" ve "sürü yönetimi" kurslarının açılacağını aktaran Babayiğit, "Sonrasında vatandaşlarımızın kişisel becerilere yönelik talebe göre kurslar açmaya devam edeceğiz." dedi.

"Daha bilinçli hayvancılık yapıyoruz"

Kursa katılan 63 yaşındaki İfakat Albayrak da uzun yıllardır hayvancılıkla uğraştığını kaydetti. Albayrak, kursun iyi gittiğini ve yeni şeyler öğrendiğini anlattı.

Mezun olduğu okulda kursa katılan 32 yaşındaki Elif Dursun Akdeniz ise yıllar sonra aynı ortamda bulunmanın kendisini heyecanlandırdığını ifade etti.

Kursa katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Akdeniz, "Ahırı havalandırmayı öğrendik. Mesela biz daha önce hayvanlar üşür diye korkuyorduk ama sıfırın altında 18 dereceye kadar hayvanlar üşümezmiş. Artık daha bilinçli bir şekilde hayvancılık yapıyoruz. Bilmediklerimizi öğrendik." diye konuştu.

"Besiciliğin nasıl olması gerektiğini öğrendik"

Kursiyerlerden 34 yaşındaki Şerife Akgüloğlu da köyün büyük bir kısmının geçimini hayvancılıkla sağladığına işaret ederek, şunları söyledi:

"Bilinçlenip daha faydalı şekilde besiciliğimizi yapmak için kursa katıldık. Faydalarını da görüyoruz. İlerleyen dönemde genç çiftçilere ve kadınlara daha çok teşvik olacağını öğrendik. Kendimizi de geliştirmek istedik. Hayvanlardaki hastalıkları, hangi cinsin et, hangi cinsin süt için daha elverişli olduğunu öğrendik. Besiciliğin nasıl olması gerektiği, ahırın nasıl olması gerektiği, altyapısının ve duvarlarının nasıl olması gerektiğini öğrendik ve bilgilendik."

Kursiyer 50 yaşındaki Süheyla Özdemir, hayvanları olduğunu belirterek, "Bir şeyler öğrenmek için buraya geliyorum. Çok faydasını görüyoruz. Hayvan konusunda, ırklar konusunda bilmediğimiz çok şeyler varmış." diye konuştu.