Haberler

Eğitim Haberleri

MEB'den öğretmen atamalarına ilişkin açıklama

MEB'den öğretmen atamalarına ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in "Şu anda yeni atamalarla ilgili yeni bir değerlendirmemiz, talebimiz yok." ifadesini kullanılmadığı belirtildi.