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MEB'den öğretmen atamalarına ilişkin açıklama
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in "Şu anda yeni atamalarla ilgili yeni bir değerlendirmemiz, talebimiz yok." ifadesini kullanılmadığı belirtildi.
- 24.12.2022 - 23:24
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bugün bir gazetede yayınlanan ve Bakan Özer'e atfedilen, "Şu anda yeni atamalarla ilgili yeni bir değerlendirmemiz, talebimiz yok." iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
"Atamalara ilişkin çalışmalar devam ediyor"
Açıklamada, "Sayın Bakanımızın böyle bir ifadesi olmamıştır. Öğretmen atamasına ilişkin çalışmalar tamamlandığında kamuoyuyla paylaşılacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.