Şanlıurfa'nın 3 ilçesinde eğitime bir gün daha ara verildi Selden etkilenen Şanlıurfa’nın merkez ilçeleri Karaköprü, Haliliye ve Eyyübiye’deki bütün okullarda bir gün daha eğitime ara verilirken, diğer 10 ilçede ise okullar yarın açılacak.

Şanlıurfa'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde, sokak ve köprüler sel sularına teslim oldu.

Şehir merkezindeki Haliliye, Karaköprü ve Eyyübiye ilçelerinde etkili olan sel can ve mal kayıplarına neden oldu.

Yaşananların ardından valilik tarafından sel uyarısı nedeniyle 2 gün okullar tatil edilmişti.

Tatil kararı bir kez daha uzatıldı.

3 ilçede okullar yarın da tatil

Şanlıurfa Valiliği, selden etkilenen Şanlıurfa’nın merkez ilçeleri Karaköprü, Haliliye ve Eyyübiye’deki bütün okullarda bir gün daha eğitime ara verildiğini duyururken diğer 10 ilçede ise okulların yarın açılacağını açıkladı.

Valiliğin açıklamasında, “Mevcut durumumuzu değerlendirerek Haliliye, Karaköprü ve Eyyübiye ilçelerimizdeki tüm okullarda eğitime 20.03.2023 tarihinde 1 gün daha ara verme kararı aldık. Diğer 10 ilçemizde okullar yarın açılıyor. 21.03.2023 Salı günü merkez ilçelerimizde de eğitimi başlatacağız” ifadeleri kullanıldı.