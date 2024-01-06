2023'te savunma ve havacılıkta 10 milyar doları aşan sözleşme imzalandı

AA & Ensonhaber

Türkiye, savunma ve havacılık sanayisinde giriştiği büyük çalışmalarla gururlandırmaya devam ediyor.

Son yıllarda gösterilen gelişim, birçok alanda ortaya konulan platform, sistem ve yeteneklerin yurt dışı pazarlarda ilgi görmesini sağlıyor.

Bu durum sektörün ihracat performansının son yıllarda istikrarlı şekilde artırmasına katkı veriyor.

2023'e 10 milyar doları aşan yeni iş sığdırıldı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabından savunma ve havacılık sanayisinin 2023 yılında yaptığı sözleşmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Savunmanın yüzyılına birbirinden önemli yeni sözleşmelerle girdiklerini belirten Görgün, sürdürülebilir ihracat hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini belirtti.

Haluk Görgün, şunları kaydetti:

Dün açıkladığımız rekor seviyedeki 2023 yılı savunma ve havacılık sanayisi ihracatımızla yeni bir kilometre taşını daha geride bıraktık. Bugün ise 2023 yılında imzaladığımız yeni sözleşmelerle çıtayı daha da yukarı taşıyoruz. İnsansız hava araçları başta olmak üzere helikopterler, kara araçları, deniz araçları, silah ve mühimmatlar, füze sistemleri, elektronik sistemler ve radar sistemleri üreten firmalarımız 2023 yılında toplam değeri 10,240 milyar doları aşan sözleşmeler imzaladı. Bu yıl itibarıyla başlayacağımız teslimatlarımızla 2024 ve sonrası ihracat rakamlarımızı daha da yukarı taşıyarak yeni rekorları ülkemize kazandıracağız. Harp sahasında kendini kanıtlamış, yüksek teknoloji içeren güvenilir ürünlerimizi dost ve müttefik ülkelerle paylaşmaya devam edeceğiz.