Benzin ve motorine zam

Benzin ve motorin fiyatına zam yapıldı. EPGİS, bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzinin litresine 39, motorinin litresine 32 kuruş zam yapıldığını açıkladı.

Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 39, motorinin litre fiyatına ise 32 kuruş zam geldi.

ANKARA, İSTANBUL VE İZMİR’DE BENZİN FİYATLARI

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 14,14 liradan satılan benzinin litre fiyatı 14,53 lira olacak.

Benzinin litresi İstanbul'da 14,07 liradan 14,46 liraya, İzmir'de 14,16 liradan 14,55 liraya çıkacak.

MOTORİNE NASIL YANSIYACAK?

Ayrıca, Ankara ve İzmir'de ortalama 14,36 liradan satılan motorinin litre fiyatı, 14,68 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 14,29 liradan 14,61 liraya yükselecek.

DOLAR KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİK BAZ ALINIYOR

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

ŞİRKETLER VE KENTLERE GÖRE DEĞİŞİYOR

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.