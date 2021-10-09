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    ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

    Haftalık olarak açıklanan ABD'de petrol sondaj kulesi sayısının bu hafta 5 adet artığı belirtildi.
    • AA
    • 09.10.2021 - 10:54
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    ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

    Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayınladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 1-8 Ekim döneminde bir önceki haftaya göre 5 adet artarak 533'e yükseldi.

    PETROL SONDAJ KULESİ SAYISI 264 OLDU

    ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 264 adet arttı.

    Perşembe gününü 81,95 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 82,39 dolar seviyesinde tamamladı.

    Petrol sontaj kulesi

    BATI TEKSAS TİPİ HAM PETROLÜN VARİL FİYATI 79,35 DOLAR

    Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 79,35 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 78,30 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

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