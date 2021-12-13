TL'nin değer kaybıyla kulüplerin önlerini göremeyecek hale geldiğini söyleyen Ali Koç, devletin kulüplere yardım edip etmeyeceğine karar vermesi gerektiğini söyledi.

Türkiye, 15-19 Aralık'ta gerçekleştirilecek FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

Şampiyona öncesi düzenlenen basın toplantısına Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç da katıldı.

Ali Koç’a, İtalyan yıldız Paola Egonu’nun transfer edilip edilmeyeceği soruldu.

"TL'DEKİ DEĞER KAYBI BELİMİZİ KIRMIŞTIR"

Koç, bu soruya döviz kurlarındaki artışı işaret ederek cevap verirken, "TL’nin yüzde 70, 80 değer kaybı, belimizi kırmıştır. Şu an önümüzü göremiyoruz, çünkü gelirlerimizin yüzde 100’ü TL, giderlerimizin aşağı yukarı yüzde 80’i döviz kuru cinsinden oluyor." dedi.

Koç, bugünün ortamında Egonu gibi bir oyuncuyu konuşmanın gerçekçi olmayacağını ilave etti.

Ali Koç: TL'nin değer kaybı belimizi kırdı ViDEO

"DEVLETİN KARAR VERMESİ GEREK"

Farklı kulvarlarda mücadele etmenin yolunun gelir kaynaklarına bağlı olduğunu söyleyen Koç, hükümete çağrı yaparak, "Devletimizin bir karar vermesi gerekecek. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş gibi takımlara destek olacak mı? Yoksa siz kendi yağınızda kavrulun mu diyecek." ifadelerini kullandı.