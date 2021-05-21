Avrupa Merkez Bankası: Enflasyondaki yükseliş geçici

ECB Başkanı Lagarde ve Euro Grubu Başkanı Donohoe, Portekiz'in başkenti Lizbon'da gerçekleştirilen Euro Grubu toplantısı bitiminde basına açıklama yaptı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Euro Grubu toplantısında enflasyon konusunu görüştüklerini belirterek, "Euro Grubu toplantısında enflasyon konusunu görüştük. ECB olarak 2021 yılında enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu düşünüyoruz. Koronavirüs salgını öncesindeki Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) seviyesine 2022 yılında çıkacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Lagarde, ekonomik toparlanmayla ilgili belirsizliklerin sürdüğüne işaret ederek, salgının bazı sektörler ve ülkelerde "izler" bırakacağını, belirsizlikler ve farklı hızda toparlanma nedeniyle ekonomileri destekleyen politikaların gelecek aylarda da devam etmesi gerektiğini anlattı.

(Christine Lagarde)

"AVRUPA'DA EKONOMİK TOPARLANMA SÜRECİ BAŞLADI"

Euro Grubu Başkanı Donohoe de Avrupa'da ekonomik toparlanma sürecinin başladığına işaret etti. Avrupa'da aşılama sürecinin hız kazandığını anımsatan Donohoe, Ero Grubu'nun ihtiyaç duyulduğu sürece destekleyici ekonomi politikalarına devam edeceğini anlattı.

Donohoe, sürdürülebilir ekonomik toparlanma için istihdamı ve vatandaşları destekleyeceklerini söyledi.