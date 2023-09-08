Avrupa'da gaz fiyatlarında son durum: Yüzde 10'dan fazla arttı Avustralya'daki LNG çalışanlarının iş bırakması, gaz fiyatlarını yükseltti. Artış sonrası açılış işlemi 36,2 euro olarak gerçekleşti.

AA

Avrupa'da doğalgaz fiyatları yükselme trendine girdi.

Fiyatların artması, Avustralya'daki grevin ardından meydana geldi.

Grev fiyatları tırmandırdı

Dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihracatçılarından Avustralya'daki bazı tesislerde çalışanların greve gitmesi nedeniyle gaz fiyatları yüzde 10'dan fazla yükseldi.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören ekim vadeli gaz kontrat fiyatı dün 32,75 eurodan kapandı.

36,2 eurodan açıldı

Gaz fiyatları bugün yüzde 10,5 yükselerek 36,2 eurodan işleme açıldı.

Avrupa gaz piyasalarındaki fiyat artışı, Avustralya'da Chevron'a ait LNG tesislerinde çalışanların çalışma koşulları ve ücretlerin iyileştirilmesi talebiyle iş bırakmasından kaynaklandı.

Chevron'un Avustralya'daki LNG tesisleri, küresel LNG arzının yaklaşık yüzde 5'ini sağlıyor.

Küresel etkilere karşı hassas

Avustralya, geçen yılki 80,9 milyon ton LNG ihracatıyla dünyanın en büyük ihracatçısı konumunda bulunurken küresel LNG ticaretinden yüzde 20,1 pay almıştı.

Avustralya'nın Avrupa'ya doğrudan LNG tedariki kısıtlı olsa da Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından kıtaya Rus gazı arzının büyük ölçüde azalmış olması, Avrupa'nın LNG bağımlılığını artırdı.

Bu nedenle, küresel LNG piyasalarında oluşan arz endişeleri, Avrupa'daki gaz fiyatlarını doğrudan etkiliyor ve mevcut riskler, fiyatlarda dalgalanmaya yol açıyor.

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Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)