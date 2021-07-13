Bayram tatili turizme 10 milyar lira kazandıracak

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkması, koronavirüs kısıtlamalarından bunalan ve uzun zamandır tatil yapmak isteyen vatandaşlar için önemli bir fırsat olarak ortaya çıktı.

Kurban Bayramı tatilinin ne kadar olacağı merak ediliyordu.

Dün gerçekleşen Kabine toplantısı sonrası Kurban Bayramı tatili süresinin 9 gün olacağını belli oldu.

Böylelikle koronavirüs kısıtlamalarında evlerinde bunalan, sıcakların başlaması ile birlikte tatile gitme planları yapan vatandaşların önünde uzun bir tatil seçeneği oluştu.

Sadece tatile değil, ziyaret için akrabalarının yanına gidenlerle birlikte ulaşımda, konaklamada ve turizm sektörünün diğer paydaşları le birlikte önemli bir ekonomik canlılık bekleniyor.

"10 MİLYON KİŞİ SEYAHAT YAPACAK"

İç turizme canlılık getirecek olan Kurban Bayramı'nın 9 günlük tatili ile birlikte Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya da bir açıklama yaparak, bayram döneminde 10 milyon kişinin seyahat edeceğini ve bu seyahatten 10 milyar liralık bir ekonomi oluşacağını bildirdi.

"10 MİLYAR LİRALIK EKONOMİ OLUŞACAK"

Bağlıkaya, bayram dönemi için akraba, dost ve kendi yazlıklarına seyahatlerle birlikte 10 milyon kişinin seyahat etmesini ve 10 milyar liralık bir ekonomin oluşmasını beklediklerini şu sözlerle aktardı:

“Bayram dönemi için tatil süresi de uzayınca talep arttı. İç piyasa için uzun bir tatil fırsatı doğdu. Koronavirüs nedeniyle evlerinde kalan insanlar daha fazla tatile ihtiyaç duymaya başladı. Bu dönemde otellerin yerli turist için ayırdıkları payların tamamen dolacağını düşünüyoruz."