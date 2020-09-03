Bu yıl ihracat yapmaya yeni başlayan 10 bin 816 ihracatçının olduğunu dile getiren Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Gönülden kutluyorum." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından, ihracat ve ihracatçı rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ağustos ayında 12 milyar 463 milyon dolar ihracat gerçekleştirildiğini anımsatan Albayrak, "Haziran-ağustos döneminde ihracatın ithalatı karşılama oranı ise altın hariç yüzde 90 oldu. Bu yıl ailemize yeni katılan 10 bin 816 ihracatçımız 1 milyar dolara yaklaşan bir hacim oluşturdu. Gönülden kutluyorum." ifadelerini kullandı.

1307 ŞİRKET 110,2 MİLYON DOLARLIK İHRACAT YAPTI

Albayrak'ın paylaşımında, bu yıl başından beri ihracat yapmaya başlayan şirketler ve gerçekleştirdikleri ihracat rakamlarına ilişkin tablo da yer aldı.

Buna göre, sadece ağustos ayında 1307 yeni şirket 110,2 milyon dolarlık ihracata imza attı.

Berat Albayrak: 1 milyar dolara yaklaşan hacim oluşturuldu VİDEO